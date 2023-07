Il nuovo dissing del giorno | Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta che non la prende bene – VIDEO

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cosa succede se un trapper perde l’autotune durante un concerto? Stona, ovvio. Questo non accade sempre ma è ciò che è successo adurante un evento live commentato, successivamente, da. Ildel“Mi hanno girato undove a uno di questi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo iltra J - Ax e Paolo Meneguzzi , ora tocca a Samuele Bersani sferrare un improvviso ... Dopo J - Ax vs Paolo Meneguzzi ora c'è unscontro . L'incidente di Sfera Ebbasta scatena ...Per questo motivo i fan di entrambi gli artisti attendono con ansia uncapitolo della stagione deiinaugurata - come già detto - da Salmo contro Luchè e continuata con il duello Aleotti ...... alimentata e consumata pubblicamente via social nei giorni scorsi, si aggiunge di un... che pareva destinato a imporsi come ildell'estate (riaccendendo un conto in sospeso che dura da ...

Samuele Bersani e Sfera Ebbasta, il nuovo dissing estivo su trap e autotune TGCOM

Quello scoppiato tra Samuele Bersani e Sfera Ebbasta è l'ultimo dissing in ordine di tempo di questa estate. Dopo Salmo contro Luchè e anche J-Ax contro Paolo Meneguzzi ecco due nuovi protagonisti di ...Prima Salmo e Luché, poi J-Ax e Meneguzzi. Alla lista dei dissing estivi, potrebbero aggiungersi due, o più, protagonisti. A polemizzare sui social, questa volta è Samuele Bersani. Nella giornata di i ...