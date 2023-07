Il nuoto italiano perde 8 medaglie d’oro in un anno Staffetta eliminata | Ceccon | «Scelte sbagliate»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Italia del, il bilancio dei Mondiali non è granché ed emerge un nervosismo prima sconosciuto. Ne scrive Repubblica: L’Italia lascia Fukuoka con 14in tutte le discipline (nessun altro dei 194 paesi ci è riuscito): in vasca 1 oro, 4 argenti in gare olimpiche, 1 bronzo (a Budapest unfa: 9-7-6). Nervosismi prima sconosciuti. L’esclusione dalla finale della 4×100 misti della campionessa uscente scoperchia malumori. Thomas, oro storico nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso di cui rimane recordman, apre con un dorso timido (3°) poi lamenta scarsa motivazione negli altri e un suo sovraimpiego: «Pensavo che il mio crono bastasse, io ieri tre turni e oggi altri 3. Frigo ne aveva solo 1, una settimana fa ha fatto 6-7 decimi di meno, pensavo nuotasse Miressi. Non prendo io le decisioni, ma sono ...

Parlare di delusione è sbagliato, tanto più cedere alla schizofrenia tipicamente calciofila di utilizzare il risultato di giornata come metro per esaltare o bocciare il movimento azzurro. Per alcuni u ...