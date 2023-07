(Di lunedì 31 luglio 2023) Il generale, uccisomafia il 3 settembre 1982 a Palermo, ha rivoluzionato come pochissimi altri il modo di condurre indagini e operazioni contro la criminalità organizzata in Italia. E lo ha fatto nei cosiddetti Anni di Piombo, i Settanta, in cui il terrorismo e la lotta armata delle frange più estremiste ha tenuto in scacco cittadini e istituzioni, con esiti spesso tragici (qui abbiamo parlato del caso Moro). Oltre ad aver dato il nome a un metodo efficace di lotta alla mafia (del quale abbiamo parlato qui), l’ex prefetto ha dunque lasciato la sua profonda impronta anche nel campo. E lo ha fatto inaugurando un “nuovo corso”, che ancora oggi trova applicazione e concorre alle operazioni delle forze dell’ordine. Il ...

Il nucleo speciale di Carlo Alberto Dalla Chiesa: la nascita dell’antiterrorismo moderno QuiFinanza

Tra le eredità maggiori del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa c'è il suo nucleo speciale: nascita dell'antiterrorismo moderno