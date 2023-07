(Di lunedì 31 luglio 2023) A causa delleche hannoe le aree circostanti, con auto portate via dall'acqua e stazionimetro allagate, in vaste zonesettentrionale è stato decretato l'...

Il Nord della Cina colpito da forti piogge, allerta rossa a Pechino - Il ... Il Sole 24 ORE

Pechino, 31 lug. (askanews) - A causa delle forti piogge che hanno colpito Pechino e le aree circostanti, con auto portate via dall'acqua e stazioni della metro allagate, in vaste zone della Cina sett ...