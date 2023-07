Il Napoli ha rifiutato due offerte dell’Al-Hilal per Osimhen | una da 140 milioni L’Equipe

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’Al-punta al rialzo per Victor. E ilresiste. Secondoil club saudita, “dopo averne parlato con l’attaccante, hanno inviato nelle scorse ore aldue, da 120 e 140di euro”. Per il quotidiano francese “le due proposte sono state rifiutate dalche aspetta una cifra ancora più alta per cedere. Allo stesso tempo, i napoletani continuano a sperare che l’ex giocatore del Lille rinnovi il suo contratto. L’Al-non dovrebbe fermarsi qui e dovrebbe inviare una nuova offerta”. L'articolo ilsta.

Come scrive L'Equipe però il Napoli ha rifiutato le due offerte per Osimhen degli arabi: Una delle ultime idee in casa Napoli porta a Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2000 viene valutato circa 20 milioni di euro dalla società croata, che ha già rifiutato un'offerta. Declinate dall'attaccante nigeriano del Napoli.

Sembrava ormai tutto fatto per il rinnovo del contratto di Osimhen con il Napoli, invece l'incontro non avverrà nei prossimi giorni.Il presidente avrebbe detto di no ad una doppia offerta, da 120 e 140 milioni di euro, ed aspetterebbe una terza proposta.