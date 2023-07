Il movente | la valigia | la corsa in taxi | la confessione | cosa sappiamo dell’omicidio del 19enne decapitato sulla spiaggia di Chiavari

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nuovi dettagli sono emersi in queste ore sull’omicidio di Mohamoud Sayed Mohamed Abdalla, ilegiziano il cui cadavere,e con le mani mozzate, era stato recuperato il 24 luglio davanti a Santa Margherita Ligure. In mattinata, la pm della Procura di Genova, Daniel Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel detto Bob, 26 anni residente nel capoluogo ligure, e di Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Tito, di 27 anni residente a, che hanno confessato l’omicidio. Il giovane – si legge nelle motivazioni del fermo – è stato ucciso dopo una lite con il suo datore di lavoro, nata poiché la vittima aveva intenzione di lasciare il negozio di barbiere diper lavorare in un altro esercizio commerciale. L’errore di uno dei due ...