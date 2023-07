Il ministro Salvini sfotte gli ambientalisti | «Non è che se Capezzone sgasa allora si ritira il ghiacciaio» – Il video

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilalle infrastrutture Matteoha detto la sua sull’attivista che ha raccontato la sua ecoansia davanti aldell’Ambiente Pichetto Fratin. Davanti alla platea di Cervia, durante la tradizionale festa leghista spiega: «La risposta migliore la diede quel genio di Massimo Troisi, con “Ricordati che devi morire”, alla terza disse “mo me lo segno”. Quindi sì fa caldo. D’estate fa caldo d’inverno fa freddo. La Romagna è la seconda mia casa però io adoro la montagna. E quando vai sull’Adamello e sul Tonale e vedi i ghiacciai che sino anno dopo anno… Certo che stai lì pensare!. Poi studi un pochino di storia e vedi che sono cicli. Non è perché c’èchecon la sua Golf Turbo che ildell’Adamello arretra. Però bisogna ...

Ilalle infrastrutture Matteoha detto la sua sull'attivista che ha raccontato la sua ecoansia davanti aldell'Ambiente Pichetto Fratin . Davanti alla platea di Cervia, durante ...... poi Matteo, durante la tradizionale festiva estiva della Lega a Cervia, in Romagna, va a ruota a libera. Dal palco, ildelle Infrastrutture non risparmia niente e nessuno, nemmeno ..."Per incentivare l'utilizzo del CUDE, il Viceministro del Consiglio edelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, e ilper le Disabilità, Alessandra Locatelli, hanno ...

Le lacrime di Pichetto, “il solito caldo estivo” di Salvini, l’allarme tropici di Musumeci: il governo sul cl… la Repubblica

Non usa giri di parole il governatore del Veneto Luca Zaia che, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: "Se l'autonomia non arrivasse nella tempistica del 20 ...Inizia citando Massimo Troisi, la famosa battuta “Ricordati che devi morire” pronunciata nel film “Non ci resta che piangere”, poi Matteo Salvini, durante la tradizionale festiva estiva della Lega a C ...