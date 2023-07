Il Manchester United chiude la tournée negli Stati Uniti con una deludente sconfitta

(Di lunedì 31 luglio 2023) Breaking: Laamericana delsi è conclusa con unaamichevole per 3-2 contro il Borussia Dortmund a Las Vegas. Dopo aver battuto l’Arsenal prima che i loro giovani perdessero contro il Wrexham e la prima squadra cadesse contro il Real Madrid, i Red Devils sono incappati in un’altraal termine della loro trasferta. Il superbo sforzo di curling di Diogo Dalot ha regalato alloun meritato vantaggio allo splendido Allegiant Stadium, solo per Donyell Malen che ha ottenuto una doppietta durante due minuti di follia poco prima dell’intervallo. Antony ha pareggiato loprima che Harry Maguire – fischiato ...

La situazione potrebbe cambiare se l'incastro di attaccanti in Premier League, dopo l'acquisto di Hojlund da parte del, portasse al West Ham un altro centravanti. Oggi non ci sono ...Molto poche le amichevoli in programma oggi, spicca Dortmund -alle ore 03 mentre tra le italiane alle 17.30 troviamo Gubbio - Triestina. Partite in Diretta Live del giorno su ...Nel frattempo, dalla tournée negli Stati Uniti, l'exmanda un messaggio chiaro ai tifosi. Un indizio sul proprio futuro e la permanenza in bianconero, ma anche un messaggio a tutte ...

Onana, bufera al Manchester United: il gesto di Bruno Fernandes scatena le polemiche Corriere dello Sport

André Onana è sempre più idolo dei tifosi del Manchester United, e non solo per le sue parate e per il gioco coi piedi di livello superiore ...Un altro vichingo alla conquista dell'Inghilterra. Rasmus Hojlund è pronto ad approdare oltre manica per andare alla conquista della terra di sua Maestà. L' ...