Il gruppo Wagner addestra le forze meccanizzate bielorusse

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilunitàdell’esercito bielorusso. Migliaia di mercenarisono arrivati ??in Bielorussia dopo la breve ribellione delin Russia. Ill’esercito bielorusso Il ministero della Difesa bielorusso ha affermato che ilmercenario russoha iniziato adre unitàdell’esercito bielorusso. “Sono in corso corsi

"È un passo verso un ulteriore attacco ibrido al territorio polacco ', ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki 'Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100 mercenari delsi sono ...Per ora sventolano bandiere russe, ma non risulta una presenza del(i mercenari di Mosca, nda) sul terreno". Tutti i nostri militari sono rientrati a Niamey dalle basi nel Paese dove ...Ilha sospeso 'a tempo indeterminato' il reclutamento di nuovi membri in quanto possiede 'riserve di personale sufficientemente ampie'. Lo ha dichiarato su Telegram il servizio stampa della ...

Missili russi su Kryvyi Rih "Persone sotto le macerie". Gruppo Wagner annuncia stop a reclutamenti - Kiev, colpita Kryvyi Rih con due missili "Persone sotto le macerie" - Kiev, colpita Kryvyi Rih con due missili "Persone sotto le macerie" RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il gruppo Wagner addestra unità meccanizzate dell'esercito bielorusso. A riferirlo è il ministero della Difesa bielorusso.