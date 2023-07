Il grano ucraino passerà dal Mar Adriatico | il nuovo accordo senza la Russia

"Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti verso questi porti e sfruttare al meglio questa opportunità". Lo ha reso noto il ministro degli esteriDmytro Kuleba dopo ...Kuleba annuncia accordo per poter esportare ilutilizzando i porti croati sul Danubio e sul Mar Adriatico Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il capo della diplomazia della ...31 lug 17:09 Kuleba: "Possibile intesa con i porti croati per trasporto" 'Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti ...

Il grano ucraino passerà dalla Croazia: cosa dice il nuovo accordo (senza la Russia) ilGiornale.it

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il capo della diplomazia della Croazia Gordan Grlic-Radman per poter esportare il grano ucra ..."Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del grano ucraino. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti verso questi p ...