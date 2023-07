Il giovane Montalbano streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata in replica

(Di lunedì 31 luglio 2023) Questa sera, lunedì 31 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inlade Il, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissarioin quanto vede protagonista un Salvo inetà. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto.Ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda insu Rai 1 il lunedì sera alle ore 21,25. Il ...

Iltorna stasera, lunedì 31 luglio, su Rai1 alle 21:25 in replica . L'episodio proposto sarà Il terzo segreto , il quinto della prima stagione, andato originariamente in onda nel marzo ...Guida tv di lunedì 31 luglio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Il- Il terzo segreto 23:20 - Codice - La vita e' ...I programmi in chiaro Il, ore 21:25 su Rai 1 Michele Riordino nella serie prequel sul famoso Commissario. Che Todd ci aiuti, ore 21:20 su Rai 2 Comedy - drama in cui un'...

Il Giovane Montalbano, anticipazioni quinta puntata, in replica su Rai 1 lunedì 31 luglio TvDaily

S ogni premonitori, furti e morti anomale sono al centro della quinta puntata della serie Il giovane montalbano. Nell’episodio in onda stasera alle 21.25 su Rai 1, dal titolo Il terzo segreto , il com ...Ecco trama e cast de Il terzo segreto, quinta puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano, stasera su Rai1 alle 21:25 in replica.