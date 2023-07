Il giorno decisivo per La Russa jr | tam-tam impazzito in procura | si dice che

(Di lunedì 31 luglio 2023) Iniziano oggi le attività per la "copia forense" del contenuto del cellulare di Leonardo Apache La, terzogenito di Ignazio La, sequestrato lo scorso 14 luglio dalla Squadra mobile su decreto della. Alle attività che verranno svolte con la formula dell' "accertamento tecnico irripetibile" parteciperanno anche i consulenti degli indagati e quelli della ragazza. Si analizzeranno chat, messaggi e video dello smartphone. Leonardo è accusato assieme all'amico deejay Tommy Gilardoni - che sarà difeso dai professori universitari Alessio Lanzi, ex componente laico del Csm in quota Forza Italia, e Luigi Stortoni, già legale di Roberto Formigoni - di violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ex compagna di liceo incontrata durante una festa nella discoteca Apophis, nel centro di Milano, tra il 18 e il 19 maggio ...

... sta crescendo in condizione e sicurezzadopo, mentre il francese ha giocato in ... come quello di Nedelcearu dal quale è scaturito il calcio di rigore, è risultato poi. I ...Il governo ha sottovalutato un punto che pure avevamo evidenziato in modo ossessivo fin dal primo: il fattoreè il tempo, perché i lavori per mettere in sicurezza fiumi e frane e ......dibattito pubblico e nelle istituzioni della nostra città un temaper la nostra generazione". "Vista l'importanza porteremo la tematica anche in Consiglio Comunale con un Ordine del...

Caso-La Russa, il giorno decisivo: tam-tam in procura Liberoquotidiano.it

L’Europa dipende per il 100% delle importazioni dalla Cina per le terre rare pesanti e la Turchia fornisce il 90% del boro, usato per le batterie elettriche. Bisogna pensare al ruolo dell’Italia, a pa ...BRESSANONE (BZ) – Alla “Reiffeisen Arena” di Bressanone il Parma batte di misura il Bochum con un gol del nuovo arrivato Begic. Buona la prova dei Crociati che, senza mettere in campo ritmi elevati, r ...