Il fumo degli incendi del Canada raggiunge il circolo polare 

AGI - A mesi dalla crisi, gli incendi selvaggi continuano a imperversare furiosamente in Canada. Alla fine di luglio 2023, gli incendi sono scoppiati lungo il confine tra gli Stati Uniti e il ...Sì, maciniamo molta strada, a differenzaantichi pellegrini siamo seduti, ma non per questo ... Improvvisamente incrociamo un pullman avvolto dal: sono pellegrini italiani, come noi, verso ...Tanti sacrifici in. Va detto che l'eccessivo caldo si aggiunge ai repentini cambiamenti ...prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e...

Lo strano fenomeno degli anelli di fumo dall'Etna itCatania

accertamenti sulle cause dell’incendio. (ANSA). euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un ...Spudorate, ironiche, innovatrici. Sulla scena della stand-up comedy, dominata dai maschi sinora, si fanno largo giovani attrici. Dagli Usa a casa nostra ...