IL DIARIO DI BORDO DALLA GMG DI LISBONA | OTTAVO GIORNO

Oggi ci siamo ritrovati tutti a Fatima sia i ragazzi che hanno fatto il gemellaggio in famiglia sia i ragazzi provenienti da Lourdes. Ci siamo ritrovati nel grande piazzale della chiesa in un clima di ...Continua il gemellaggio dei giovani astigiani a Coimbra in vista della Gmg di Lisbona. Questa mattina abbiamo vissuto la messa qualcuno in comunità cin le famiglie di Coimbra altre facendo altre ...La Pastorale giovanile ha voluto consegnare a ogni giovane pratese undi, un piccolo quaderno nel quale poter appuntare pensieri e riflessioni nati durante il viaggio. 'Una volta tornati ...

VIDEO - Gmg Lisbona 2023 - Diario di bordo - Giorno 3 - L'Ancora ... Ancora Online

