Il datore di lavoro può obbligare il dipendente ad avere un telefono aziendale? Cosa dice la legge a riguardo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ricevere unè considerato un benefit ma al tempo stesso porta diverse responsabilità. Ma è davvero un obbligo per il lavoratore accettarlo se viene offerto? Sono molte le imprese che forniscono al proprio personale un, specialmente ai commerciali e a coloro che spesso si recano in trasferta. Da un lato lo si può ritenere un gesto di fiducia verso il lavoratore, ma con sé porta anche alcuni oneri. Lo smartphone che ildiconsegna è un sistema per essere sicuro di poter contattare l’impiegato in qualsiasi momento. Per evitare che diventi uno strumento di controllo però esistono dei paletti che restringono l’utilizzo del. Possedere unfornito dal ...

Ilditi ha sanzionato per un comportamento che ritiene contrario ai tuoi doveri, ma tu non sei d'accordo e ti chiedi come si impugna una sanzione disciplinare , perché ti vuoi opporre e ...Vuoi andare in ferie ma non hai maturato sufficienti giorni per fare la vacanza che tanto desideri e quindi di stai chiedendo se è possibile chiedere un anticipo aldi. Una situazione comune in estate a quei dipendenti assunti pochi mesi prima e che per questo motivo non dispongono di giorni sufficienti per poter affrontare una lunga vacanza. ...Ucciso dopo una lite con il suodi. Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano di 19 anni il cui corpo mutilato è stato trovato in mare davanti a Santa Margherita Ligure il 24 luglio scorso, è stato assassinato dopo aver ...

Diciottenne ucciso e decapitato a Genova, il datore di lavoro ha confessato: non accettava che si fosse licen… la Repubblica

Con sentenza n. 23295/2023, depositata in data odierna, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 21/2020, di conferma dell ...Il giovane egiziano di 19 anni, Mahmoud Abdalla, è stato ucciso al culmine di una lite perché voleva lasciare il negozio di barbiere di Chiavari, ...