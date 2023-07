Il colpo di Stato dei militari | gli arresti e l’ombra della Wagner | cosa succede in Niger

Ildiin Niger avvenuto lo scorso 26 luglio segna la fine dell'operazione militare francese 'Barkhane' nel Sahel, in gran parte fallita, a causa della mancanza di risorse e del sottostante ...Per lei la nuova esperienza sarà arricchente e sfidante: "Mi èchiesto di portare me stessa ... Insomma, Buonamici rappresenta un altrodi spugna che Piersilvio Berlusconi vuole dare proprio ...Un dipendente della società di servizi pubblici della città è morto sul, ha riportato Prokudin. Sempre ieri, nel Donetsk, in Ucraina orientale, il bilancio dei bombardamenti russi èdi un ...

«Mohamed Bazoum rimane l'unico presidente legittimo del Niger». Più chiara di così la posizione della Ue non poteva essere: Bruxelles, sabato scorso, ha ...Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi in questo calciomercato. Moncada è al lavoro per un altro colpo: i dettagli.