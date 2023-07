Il Cinema Ritrovato | bilancio dell’edizione 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’edizione no. 37 del, festival fondato nel 1986 e dedicato alla Storia della settima arte, si è ufficialmente tenuta dal 24 giugno al 2 luglio. Ma quelle date sono ingannevoli, come dice lo stesso sito internet della manifestazione, così come il programma cartaceo messo a disposizione degli accreditati: quell’arco di tempo racchiude la kermesse nella sua versione più espansa, quella che coinvolge tutte le sale della Cineteca di Bologna e attira visitatori da tutto il mondo; in realtà la manifestazione inizia già qualche giorno prima, in questo caso il 19 giugno, e continua ancora per una settimana, con le proiezioni in Piazza Maggiore dei titoli che rientrano nella categoria Ritrovati & Restaurati. Ma anche quella categorizzazione è limitante, perché fino al 14 agosto, sempre in Piazza Maggiore, c’è ...