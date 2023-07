Il Borussia Dortmund batte il Manchester United 3-2 | Sabitzer convince Terzic

Nelle prime uscite è sceso subito in campo: e nella ripresa nella sconfitta contro il. A far parlare del portiere camerunese è stato un episodio accaduto durante la partita contro ...Sono diventate virali le immagini dell'amichevole tra i Red Devils e il. Al 48' della sfida, con gli inglesi sotto per 1 - 2, un errore del difensore inglese regala una clamorosa ...Il tempo di entrare ad amichevole in corso (persa 3 - 2 con il, a Las Vegas) e prendersela con Maguire. L'ex capitano è da un anno ormai l'agnello sacrificale delle sventure United. ...

Manchester United ko col Borussia Dortmund: Maguire fa infuriare Onana. VIDEO Sky Sport

Niente Milan, niente Napoli, niente Roma e niente Borussia Dortmund. Così, per Daichi Kamada, ci prova il Genoa neo promosso in Serie A. Lo racconta Il Secolo XIX, che svela come nelle scorse ore il ...Spettacolo e gol nel match giocato tra i Red Devils e il BVB, vinto da quest’ultimi per 3-2. Il Manchester Utd era passato in vantaggio con una bellissima conclusione di Dalot, ma il Borussia rimonta ...