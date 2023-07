Il barbiere di Genova decapitato perché voleva cambiare lavoro

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Hanno confessato i due giovani egiziani fermati per l'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il diciottenneegiziano il cui cadavere,e con le mani mozzate era stato recuperato alcuni giorni fa in mare tra Santa Margherita e Portofino. Stando a quanto apprende l'AGI, quando gli inquirenti nell'interrogatorio di ieri hanno fatto notare ai due gestori di una catena di negozi di parrucchieri che erano stati ripresi mentre prendevano insieme un taxi domenica pomeriggio, hanno ammesso quanto accaduto, pur non concordando tra loro in alcuni punti della ricostruzione. Il racconto di Kamel Abdelwhab detto 'Bob' e di Mohamed Abdelghani detto 'Tito' è particolarmente crudo e non coincide in qualche passaggio. Bob ha spiegato che Tito avrebbe litigato con Abdalla e gli avrebbe inferto varie coltellate e che lui si sarebbe ...

