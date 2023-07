Il 31 luglio 1498 Cristoforo Colombo scopre l’Isola di Trinidad

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si celebra oggi 31la scoperta deldi: nelapproda neldurante il suo terzo viaggio. Ma cosa succede prima e dopo questa scoperta di un vero e proprio paradiso terrestre? Come avviene la scoperta deldi, dopo due anni trascorsi in Castiglia con il padre Bernaldez, conosce padre Gorricho. Ed è grazie a lui che incontra i re spagnoli nella città di Burgos. Lì, attua un piano per distrarli dalla mancata promessa di portare dell’oro in cambio degli schiavi offerti. Ma in suo aiuto corre il cartografo Jaume Ferrer de Blanes: essendo preoccupato del destino del nuovo continente ancora da scoprire, sapeva che le ...