Icardi al Galatasaray | incassa anche la Sampdoria…

(Di lunedì 31 luglio 2023) Trasferimento a titolo definitivo per l'argentino al club turco. Sorridonogli ex club di Maurito.

Sono state ore molto importanti per Mauro, bomber argentino ex Inter, che si è trasferito ufficialmente a titolo definitivo aldal Psg. Dopo l'ultima stagione da 23 gol in 26 presenze che hanno garantito alla formazione ...ISTANBUL (Turchia) - Dopo la calorosa accoglienza in aeroporto e il viaggio da sogno , ilha fatto vivere a Maurouna sorta di nuova presentazione allo stadio di Instanbul. C'erano oltre 40.000 tifosi ad acclamare l'argentino rientrato alla base dopo una super stagione, ...Giorno di presentazione della nuova rosa per ilè tornato a farne parte dopo il prestito della scorsa stagione e il riscatto degli scorsi giorni. L'ex Inter e la sua famiglia sono stati riaccolti ...

