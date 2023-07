I., accolto dai fedeli, dal GruppoA. N. M. I., dall'associazione"Amici del Mare" e dall'A. N. P. S., per il rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna.... dove una selezione pregiata di vini viene prodotta con uve provenienti da circa 200. ... la cui particolare attrazione è la cantina subacquea, dove è possibile scoprire l'eccezionale Akenta, ...... il sindaco di Andora Mauro Demichelis ora ha scritto alcommissario ad Acta " Ato Ovest ...giudicare per le decisioni che prenderemo e non per le inefficienze di Rivieracqua di cui oggi siamo...

I Soci sub e Il calciatore Letizia per la pulizia delle spiagge DailyNews 24

I volontari hanno ripulito dai rifiuti la spiaggia libera e i fondali dell’ex stabilimento Nato a Licola Mare.I Soci sub e Il calciatore Letizia per la pulizia delle spiagge Sabato mattina sul litorale di Licola si è tenuta una grande dimostrazione di senso civico e di rispetto verso il Pianeta. La scuola sub ...