I sauditi (e non solo) giocano le loro carte sull’Ucraina

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il 5 e il 6 agosto chi segue le sorti dell’invasione russa in Ucraina – ossia il mondo intero – avrà gli occhi puntati su Jeddah, seconda città saudita, sulle sponde del Mar Rosso. Si parlerà di come fare la pace e ci sono trenta Paesi invitati (parteciperanno funzionari di rango, ma non capi di Stato e di governo). Tra questi: India, Brasile, Indonesia, Egitto, Messico, Cile, Zambia, Sud Africa. Non ci sarà la Russia, ci sarà l’Ucraina che presenterà la Ukrainian Peace Formula: dieci punti che secondo le ambizioni non significanopace russo-ucraina, ma addirittura costruiranno “i meccanismi per evitare futuri conflitti nel mondo” (parola di Andria Yermak, capo di gabinetto presidenziale). È significativo che dal Golfo, dove si vantano ottime relazioni con la Russia nonostante la guerra, si scelga di evitare di includere Mosca. Può legarsi anche alle ambizioni ...