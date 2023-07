I programmi in tv oggi | 31 luglio 2023 | film e intrattenimento

(Di lunedì 31 luglio 2023) Su Rai Uno Il Commissario Montalbano, su Sky Cinema Romantiche. Guida aiTv della serata del 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 L’ultimo Apache. Anche Geronimo si è arreso e ha accettato di essere trasferito nella riserva col suo popolo, ma durante il viaggio il giovane Massai si ribella e riesce a fuggire. Tornato nella sua terra viene tradito dal vecchio capo e inizia la sua guerra, uccidendo, distruggendo e seminando il terrore, diventando una leggenda. Alla fine saranno l’amore, ...

il virus è considerato una condizione cronica grazie allo sviluppo dei farmaci antiretrovirali,... commenta Laurence, che è anche consulente scientifico de idell'amfAR, The Foundation ......3 miliardi di finanziamenti per iUrbani Integrati, che a Roma significa mettere in ... Tutti questi calcoli, però, arischiano di non valere più e subire rallentamenti pericolosi. I ...... la sicurezza alimentare e la disponibilità di risorse sonogli elementi cruciali dello ... valorizzino e sostengano i mercati all'ingrosso nei loroe nelle politiche di sviluppo. Si ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 30 luglio la Repubblica

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Pro Loco e Comune di Montefiascone hanno presentato ufficialmente il programma dell’Edizione 63 della Fiera del vino. Vernissage Martedì 1 Agosto alle ore 21:00 con inaugur ...L’Agenzia delle entrate rafforza il proprio organico e recluta, con due nuovi concorsi, 4.500 nuovi funzionari: è pronta ad assumere a tempo indeterminato 3.970 funzionari da destinare alle attività t ...