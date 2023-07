I divieti a Palermo dopo le rilevazioni di diossina nell’aria

(Di lunedì 31 luglio 2023) È stata attribuita agli incendi nella discarica di Bellolampo: per 15 giorni nella zona non si potranno mangiare carne, latticini e uova

Diossina a Palermo, niente carne e uova per 15 giorni. Divieto di ... Il Riformista

Vietato sfamare cani, gatti e volatili in aree pubbliche a Castelbuono. È quel che ha disposto il sindaco, Mario Cicero, ma l'Oipa attacca ...L'ordinanza del sindaco riguarda 80mila persone in vigore fino a Ferragosto: lavare frutta e verdura Per 80mila persone nell'area palermitana, compresi i comuni di Torretta e di Capaci, è vivamente sc ...