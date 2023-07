I dati dell’inflazione scendono ma la BCE se ne f…e l’Europa soffre

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Imacroeonomici sono sempre più confortanti, anche in Europa. Le materie prime energetiche sono scese di prezzo e con loro anche l’inflazione. Tuttavia, se negli USA hanno scelto di prendersi un pò di respiro rispetto ad una politica monetaria durissima dei mesi scorsi, in Europa, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, non sembra esserci spazio per nessun tipo di decelerazione. Due velocità Negli USA la situazione è molto chiara e fluida. L’inflazione è generata da un incremento della domanda di beni e servizi che si rafforza ogni giorno di più. Non c’è lavoro solo perchè manca chi potrebbe svolgerlo. E non c’è bottega, ristorante, pizzeria o tavernetta che non abbia davanti a se situazioni di difficoltà in questo ambito. Silvano, Il mio amico titolare del Boscaiolo, apre a metà il suo ristorante, a pieno regime non sarebbe in grado di farlo, di differente ...