I cocktail estivi da non perdere | le ricette più amate e i segreti per realizzarle con Fernet-Branca

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 31 luglio 2023) Isono diventati, a tutti gli effetti, la tipologia di drink più richiesto in ogni stagione dell’anno per rendere speciale un aperitivo o una serata in buona compagnia: certo, se in inverno si cercanocon caratteristiche più adatte alla stagione, in grado di accogliere, scaldare e dare energia, d’estate iperfetti dovranno