I Cavalieri dello Zodiaco | le migliori serie in TV

(Di lunedì 31 luglio 2023) Siete ancora scottati dal pessimo Iappena uscito al cinema? Ecco qualche consiglio per scoprire o riscoprire l'opera di Masami Kurumada. I, conosciuto anche come Knights of the Zodiac nel resto del mondo occidentale e Saint Seiya: The Beginning in Giappone, è stato uno dei film più deludenti dell'anno. Certo è difficile portare gli anime sul grande schermo, ma il regista Tomasz Baginski non si è neppure impegnato, e così i Santi di Atena hanno perso la loro grande occasione per brillare in carne e ossa. Fortunatamente possiamo ancora rivolgerci alla loro dimensione originale, quella animata - o cartacea, se preferite leggere i manga - che ha reso popolare l'autore Masami Kurumada negli anni '80 e che si …