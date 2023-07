Honor Play 50 Plus | specifiche chiave rivelate tramite certificazione 3C

(Di lunedì 31 luglio 2023) Pare chesi sia messo a lavoro su un nuovo smartphone che presto potrebbe essere lanciato in Cina. Il device in questione dovrebbe chiamarsi50, che di recente è stato avvistato sulla3C. L’elenco ha rivelato alcunedel modello in arrivo; andiamo a vedere insieme tutti i dettagli in merito. L’50, con numero di modello CLK-AN00,è stato certificato dall’autorità cinese 3C. Secondo un tipster cinese, questo smartphone potrebbe far parte della seriedel marchio. Dato l’avvistamento del device nell’ambito della3C, l’50potrebbe ...

It is anto have an ambitious partner like Brilliantcrypto place its trust in our Club to ... aiming to make sustainable- to - earn2 a reality, and generate real economic value in the ...... selezionando l'omonima voce sulStore. AGGIORNAMENTO: DISPONIBILE NEI PRIMI PAESI Fine mese ... Miglior top gamma qualità/prezzoMagic 5 Pro , compralo al miglior prezzo da eBay a 899 euro . ...... disponibile sia su App Store per dispositivi iOS sia su Googleper dispositivi Android. Da ...- - > Philips HomeRun serie 7000 Robot Amazon 899 Vedi offerta Miglior top gamma qualità/prezzo...

Honor Play 50 Plus certificato: con batteria da 6000 mAh e ricarica ... XiaomiToday.it

Honor, il marchio cinese di smartphone ed sub brand di Huawei, sta preparando il lancio di un nuovo modello della sua serie Play, dedicata ai dispositivi di fascia media con buone prestazioni e prezzi ...