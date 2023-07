HONOR 90 e 90 Lite | ufficialmente disponibili in Italia

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 31 luglio 2023)90 concentra la sua potenza in fotocamera e performance smart, per condividere le proprie vibes senza alcuno sforzo90 è disponibile nel formato di memoria 12+512GB al prezzo di 499,90€ presso i principali negozi di elettronica, Mediaworld, Unieuro, Euronics ed Expert. Dotato di un’impressionante fotocamera principale da 200MP e di un display quad-curvo leader del settore con tecnologia eye-comfort,90 racchiude hardware e software all’avanguardia per consentire alla generazione always-on di catturare le proprie avventure quotidiane con dettagli eccezionali e di condividere queste grandi emozioni con i propri cari.90: caratteristiche tecniche90 è caratterizzato da un sistema a tre fotocamere, composto da una fotocamera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 ...