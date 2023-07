Honda e | Ny1 - Non chiamatela HR-V elettrica - VIDEO

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo aver lanciato la piccolissima "e", latorna sul mercato europeo con il suo secondo modello tutto elettrico. E questa volta lo fa con un prodotto molto più maturo e completo che va a inserirsi nel segmento - sempre più combattuto - delle Suv compatte. Questa novità risponde alla sigla e:Ny1, un po' contorta ma che nasconde quella che, per diversi aspetti, può essere considerata la sorella a zero emissioni di un grande successo di Casa, la HR-V. Pochi dettagli per distinguersi. Come risulta evidente già a un primo sguardo, l'aspetto esterno e le proporzioni generali della vettura corrispondono esattamente a quelle della B-Suv ibrida della: la e:Ny1, da un punto di vista della strutturadi base, ricalca in tutto e per tutto le forme della HR-V. Per distinguerle, bisogna andare a cercare tra i piccoli dettagli stilistici della EV. Che, ...

Honda’s second ever electric car is not, despite appearances, a zero-emission version of its popular HR-V SUV. In fact, the e: Ny1 only shares doors with the HR-V. They look so similar because Honda ...Vitesco Technologies is to supply its integrated electric axle drive EMR3 to Honda for its new all-electric e:Ny1 SUV, which goes on sale in Europe this October.