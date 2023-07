Honda e | Ny1 | dettagli e caratteristiche della HR-V elettrica

Quasi identica alla hr - v, ma elettrica Secondo modello elettrico della casa giapponese destinato ai mercati europei (dopo la citycar "e", appena uscita dal listino), lae:è una crossover di dimensioni compatte dalle forme praticamente identiche a quelle dell'ibrida HR - V . In realtà, la carrozzeria è più lunga di sei centimetri (per via dei paraurti più ...e:(2023) 68 Logo bianco. Il primo elemento che vale la pena di segnalare è il nuovo logo del marchio, caratterizzato da un'inedita tinta bianca: lo si trova sul frontale, dove è alloggiato ...e:Venendo alla sua strategia legata ai modelli SUV, la casa automobilistica scommette molto sulla nuova e:, una vettura che misura 4,38 metri di lunghezza. Lo stile ricorda molto quello ...

Honda has announced that its new e:Ny1 SUV is priced from £44,995 ahead of orders opening later in the year.Honda has confirmed the all-new e:Ny1 electric SUV will be priced from £44,995, when it goes on sale in late October. It's the first car to be built on Honda's all-new front-wheel-drive e:N ...