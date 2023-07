Højlund al Manchester United | cosa perde e cosa “guadagna” l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Settantacinque milioni, ai quali se ne aggiungeranno altri 10 al raggiungimento di determinati risultati sportivi: il passaggio di Rasmusdalal, tormentone del calciomercato nerazzurro, ha confini ben precisi. Per privarsi del suo gioiellino, i nerazzurri hanno sempre sparato alto e tenuto il punto: non c’era la voglia né la necessità di vendere l’attaccante danese, ma di fronte a offerte di questa portata (compresa quella fatta dai Red Devils al giocatore) è difficile, per non dire impossibile, dire di no. Un lungo tira e molla, fatto di approcci più o meno decisi, di proposte, rifiuti e costanti rilanci: un po’ per sfinimento, gli inglesi si sono convinti ad accontentare il loro tecnico ten Hag, che suaveva messo gli occhi da un pezzo, rinunciando ...