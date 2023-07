Hamsik lascia il calcio | anche Napoli saluta il suo Marechiaro

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un altro pezzo importante delmondialein questa stagione piena di addii. Marekha deciso di chiudere con ile l’ha fatto a suo modo. A testa alta, realizzando un gol nella sua ultima partita con il Trabzonspor, circondato dall’affetto dei tifosi. Ma lontano da quel palcoscenico che l’ha visto tante volte protagonista del nostro campionato, quellachenell’anno del trionfo non si è certo scordata di un giocatore che è stato tra i più brillanti protagonisti della crescita sportiva della squadra.il: l’arrivo in Italia In Italia è arrivato nella stagione 2004-2005 nelle file del Brescia per giocare nell’under 19 trovando però, già il primo anno, il debutto in serie A. 20 ...