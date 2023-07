Hacker russi attaccano il sito dei trasporti pubblici di Palermo | il portale dell’AMAT è out

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilè stato oggetto di un attacco, rivendicato dal gruppo Telegram russo “noname 057”. Il gesto sarebbe una punizione per il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel conflitto con laa e per le posizioni espresse da Giorgia Meloni in un incontro con Joe Biden Il mondo virtuale e quello reale si scontrano in un attaccoche ha colpito il. Questo pomeriggio, ilè andato in tilt, diventando inaccessibile per gli utenti. Dietro questa operazione si cela il gruppo Telegram della cyber gang russa “noname 057”, che ha deciso di “punire” l’Italia per la sua politica di appoggio all’Ucraina nel conflitto con laa. La notizia ha suscitato molta attenzione e preoccupazione nel mondo ...