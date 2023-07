Guerra Ucraina | Putin può arruolare altri 5 milioni di soldati | nuova legge | l' età di leva aumenta a 30 anni

Una testimonianza preziosa in un'Europa ferita dallacome quella in corso in. All'aeroporto di Milano Malpensa il volo per Lisbona è pieno di pellegrini provenienti da Treviso, Cremona ...Kiev, 31 luglio 2023 "L'si sta rafforzando, a poco a poco lasta tornando nel territorio russo, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari. Questo è un processo inevitabile, naturale e giusto", le ...E con lache divampa in, ma anche tanti angoli dimenticati del mondo e un pianeta sull'orlo del collasso non vi può essere alcun futuro, alcuna speranza. Cinquecento giovani dell'...

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi. Missili russi sulla città di Zelensky: almeno sei morti. Tra le vittime una ... la Repubblica

"Bisogna combattere gli scafisti come con la mafia". Il ministro ribadisce la linea dura contro i trafficanti di uomini e sulla crisi in Niger avverte: "Con intervento europeo si rischierebbero effett ...Nel filmato, diffuso su Twitter, si può sentire una mamma chiedere al figlio: “Dov’è papà”. Il piccolo lo riconosce subito e corre ad abbracciare la foto del padre scomparso, esposta insieme a decine ...