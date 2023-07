Guerra in Ucraina | Oksana | «A mio figlio ho detto che i soldati ci proteggono come i supereroi»

Sebbene Yermak non abbia fornito date specifiche per il vertice, il Wsj ha riferito che l'incontro si terrà nella città saudita di Jeddah dal 5 al 6 agosto (RUSSIA -, GLI ...... Zelensky: "Latorna in Russia" Wagner, Gb: "Migliaia in Bielorussia, ma senza armi pesanti"- Russia, Medvedev: "Nostre forze stanno evitandonucleare", verso negoziati ...L'ostacolo pi grande alla fine dellala convinzione del presidente russo Vladimir Putin di poter resistere pi a lungo dell'e dei molti paesi che sostengono Kiev. Lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken ...

Missili russi su Kryvyi Rih "Persone sotto le macerie". Gruppo Wagner annuncia stop a reclutamenti - Kiev, colpita Kryvyi Rih con due missili "Persone sotto le macerie" - Kiev, colpita Kryvyi Rih con due missili "Persone sotto le macerie" RaiNews

Prosegue la controffensiva ucraina che ha liberato un’altra porzione di territorio occupato. I russi ammassano truppe ad est e Mosca torna a sventolare la minaccia della bomba atomica ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...