Gualdo Cattaneo | 130 imprenditori in mongolfiera per ‘volare’ verso un’Umbria migliore

(Di lunedì 31 luglio 2023) Al parco Acquarossa, think tank ‘Umbria bella, sicura e connessa, le opportunità del PNRR’ ed esperienza-volo organizzati da Acacia Group Osservare il territorio da una prospettiva inconsueta, dall’alto e a bordo di una, per poi scendere con i piedi per terra e confrontarsi nel think tank ‘Umbria: bella, sicura e connessa – Le opportunità del PNRR’. Èquanto hanno fatto circa 130umbri nell’ambito dell’evento organizzato da Acacia Group, in collaborazione con il Comune di, Biosolution Srl e Italian International Baloon Grand Prix, per la quarta e ultima tappa di avvicinamento all’Economic challenge 2023, in programma il 28 e 29 settembre al Sacro Convento di Assisi, dove amministratori,e rappresentanti del mondo bancario e universitario si ...

Al parco Acquarossa, think tank 'Umbria bella, sicura e connessa, le opportunità del PNRR' ed esperienza - volo organizzati da Acacia Group, 31 luglio 2023 - Osservare il territorio da una prospettiva inconsueta, dall'alto e a bordo di una mongolfiera, per poi scendere con i piedi per terra e confrontarsi nel think tank '...Grande successo al Parco Acquarossa diGualdoper l'Internatiol Balloon Festival. Il fine settimana che sta per concludersi ha visto una straordinaria affluenza di visitatori, per assistere allo spettacolo delle mongolfiere. Gli oltre 70 ...Balloon Festival, le mongolfiere daCatteneo e da Todi fino al 6 agosto Le mongolfiere che si sono alzata dal Parco Acquarossa hanno colorato il cielo di, che ha ospitato l'International Balloon Festival. Oltre 70 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, che hanno attirato più di 3000 visitatori, nonostante l'evento si concentri ...

Mongolfiere a Gualdo Cattaneo, un fine settimana con il naso all'insù Virgilio

Interesse altissimo per lo spettacolo regalato dall'evento in programma fino a domenica 6 agosto tra Todi e Gualdo Cattaneo ...Osservare il territorio dall'alto, a bordo di una mongolfiera, per poi scendere con i piedi per terra e confrontarsi nel think tank "Umbria: bella, sicura e connessa - Le opportunità del Pnrr". (ANSA) ...