Gravina | «Non voglio entrare in politica»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Gabriele, presidente della FIGC nega la volontà diin: «Il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni» Dopo le notizie che volevano il suo ingresso in, come candidato da PD e 5 Stelle alle regionali in Abruzzo, Gabriele– presidente della FIGC – ha negato all’ANSA il suo interesse. Di seguito le sue parole. «Non è mia intenzioneinné oggi né in futuro. Si tratta di una non notizia, peraltro nessuno me lo ha chiesto. Il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni».