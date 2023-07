Grave errore con tante storture Lollobridiga boccia il sussidio M5s

Ciò ha innescato unacrisi energetica, ma abbiamo resistito. Abbiamo risparmiato energia, ci ... Non commetteremo più lo stesso'. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula ...Hai posizionato la kenzia in un angolo troppo buio e isolato della casa Questo potrebbe essere un. Come accennato nelle righe precedenti la pianta necessita di luce. Una delle cause più ...Per il primo cittadino potrebbe essere uncontinuare a sottovalutare la situazione: 'A tal proposito abbiamo scritto anche al ministro dell'Interno comunicando con una pec la gravità di ...

Lollobridiga boccia il sussidio M5s: "Grave errore con tante storture" Liberoquotidiano.it

Napoli, 31 Luglio – “Un grave atto vandalico è stato compiuto nel corso della notte in via Pacio Bertini, nel quartiere Arenella, proprio dinanzi all’ingresso, chiuso oramai da mesi con l’area retrost ...“Il Reddito di Cittadinanza è stato un grave errore con tante storture che spero vengano alla luce. Ci sono responsabilità importanti da chiarire”, le parole del Ministro del Ministro dell'agricoltura ...