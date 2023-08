GRANDE FRATELLO TORNA ALLO SPIRITO ORIGINALE E RIPARTE DA UN NUOVO LOGO

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’11 settembre prossimo, stando alla politica commerciale di Publitalia 80, prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione di, che sarà la 24ma: era infatti il 14 settembre 2000 quando il padre di tutti i reality esordì sulla rete ammiraglia di Mediaset con la conduzione di Daria Bignardi, coadiuvata da Marco Liorni nel ruolo di inviato sulla passerella antistante alla casa, la quale ospitò per 100 giorni 10 personaggi totalmente sconosciuti al pubblico. La nuova edizione, dopo 7 stagioni della versione celebrity, ritornerà al format, perdendo così la dicitura “VIP” endo ad intitolarsi semplicemente “”. In particolare, tale scelta potrebbe legarsi agli eccessi che hanno caratterizzato l’ultima edizione, la settima VIP, i quali hanno ...

Ennesima novità nella nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo 11 settembre. Dopo l'unione di VIP e NIP nel cast e lo sbarco di Cesara Buonamici come opinionista unica del programma, adesso un cambiamento arriva... Giulia Salemi non farà più parte del cast del Grande Fratello Vip. Al suo posto, con una anteprima degli affidabili colleghi di TVBlog, arriva Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, inviato di Striscia la Notizia.

Svelata la nuova opinionista social ufficiale del Grande Fratello: ecco chi prenderà il posto di Giulia Salemi ...Entra una nuova esperta social al Grande Fratello 8 ed è Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia: ecco chi è ...