Grande Fratello | Cesara Buonamici ammette | Non è stata una mia scelta fare l' opinionista

(Di lunedì 31 luglio 2023)è la nuovadel: la giornalista ha spiegato il motivo del suo arrivo al reality di Alfonso Signorini Il nuovo corso delvoluto da Pier Silvio Berlusconi ha permesso adi accomodarsi sulla poltrona diunica del programma, condotto da Alfonso Signorini. Questo rappresenta un cambiamento epocale rispetto ai personaggi televisivi e non che hanno occupato quel ruolo in passato. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, il volto del TG 5 delle 20:00 ha raccontato che la richiesta le è arrivata direttamente dall'AD di Mediaset. Signorini, infatti, era orientato verso altri nomi. Solo pochi giorni fa, un comunicato ufficiale di ...

, lavora conprofitto e dedizione nell'azienda di famiglia. In questo momento si sta ... Mattia,pure di Micol , è stato ospite in tv di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 , proprio durante ..., Cesara Buonamici sarà l'unica opinionista: 'L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me£ Nell'ottica della ...Cresce l'attesa per la nuova edizione delcon opinionista Cesara Buonamici . La nuova era dei reality show di Mediaset, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, prende sempre più forma. L'arrivo del volto noto del TG5 ...

Cesara Buonamici opinionista del “nuovo” Grande Fratello.Non solo tg, per Cesara Buonamici è momento di novità. Il mezzo busto del tiggì di Canale 5 è ufficialmente l’opinionista del Fratello Vip 8. Dall’11… Leggi ...