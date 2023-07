Menna: 'Le cose non cambieranno, c'è qualcuno che fa opposizione' Se da una parte Linda ... chiedendo tutela per chi è regolarmente inErp e maggiore severità nei confronti degli ...... che dopo la bandiera a scacchi lo ha fatto così scivolare da quarto a settimo nella...danni alla macchina per il contatto con Lewis - ha puntualizzato Checo - ha colpito la parte......si pongono ancora diverse domande anche in virtù della partecipazione a più procedure ovvero della volontà di partecipare alle prossime per conseguire i previsti 12 punti nelladi ...

Graduatoria interna di istituto, si può aggiornare nel corso dell’anno scolastico per essere esclusi Orizzonte Scuola

Il direttore Zarrelli sulla scelta del simbolo per un linguaggio inclusivo: “Lo abbiamo inserito nel protocollo interno, presto sarà esteso a tutti i documenti ...A Monte Mario Sandro Chinni ha chiesto di diventare capogruppo. La capitolina Meleo sarebbe intervenuta imponendo un passo indietro a Michele Menna, fedelissimo dell'ex Sindaca, ma questi rifiuta: "Ho ...