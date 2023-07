GP Belgio | le pagelle

Max Verstappen: 10 "L'importante era uscire indenne dalla prima curva" , oppure "Ho capito subito cosa sarebbe accaduto alla Source tra Sainz e Piastri, ricordavo cosa era successo nel 2016" . Segnali ...VEDI ANCHE F1 GP2023, ledi Spa Francorchamps GP2023: ordine di arrivo e risultati F1 GP2023, Gara: Verstappen domina, doppietta Red Bull con Leclerc sul podio IL ...GP5 La F1 è ai minimi termini come spettacolo, una gara a Spa così soporifera, nonostante il meteo incerto, è un inedito inquietante. 4/5 - (2 votes) Motorionline.com è stato selezionato dal ...

F1, le pagelle del Gp del Belgio: Verstappen perfetto, Leclerc e Hamilton da 8. Sainz bocciato, Norris anonimo la Repubblica

Verstappen sempre di un'altra categoria, mentre Leclerc porta la Ferrari sul podio; applausi a Tsunoda, Perez fa il suo ed Alonso ritrova in parte il sorriso ...La F1 va in vacanza nel segno dell’Alieno olandese, Ben 8 successi di fila per un totale di 10 nella stagione. Ferrari, lame di luce con il podio di Leclerc (e finalmente Vasseur si sbottona un po’ di ...