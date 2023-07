(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) –l'su: ora sarà piùladei. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l’per presunto abuso di posizione dominante nei confronti delle società Alphabet Inc.,LLC,Ireland Limited eItaly S.r.l () accettando gli impegni proposti. Lo si legge in una nota dell', la quale spiega che il gruppo Alphabet/detiene una posizione dominante in diversi mercati e riesce perciò ad acquisire grandi quantità diattraverso i servizi erogati (Gmail,Maps, Android). Nel 2022 ha ...

l'istruttoria Antitrust su: ora sarà più agevole la portabilità dei dati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l'istruttoria per presunto abuso di posizione ...Il gruppo ha presentato un pacchetto di tre impegni, dei quali due prospettano soluzioni integrative di Takeout, il servizio cherende disponibile agli utenti finali per il backup dei propri ...Si ècon impegni l'istruttoria avviata dall'Antitrust super presunto abuso di posizione dominante. Lo annuncia l'Autorità in una nota nella quale sottolinea come ora per gli utenti sarà più ...

Google, chiusa istruttoria Antitrust: più agevole portabilità dati Adnkronos

L'AGCM ritiene che i tre impegni di Google siano in grado di automatizzare in modo importante la procedura per l'esportazione dei dati dai servizi dell'ecosistema Google, in attesa della soluzione per ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Chiusa l'istruttoria Antitrust su Google: ora sarà più agevole la portabilità dei dati. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l’istruttoria per presu ...