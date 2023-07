L'istruttoria aperta per presunto abuso di posizione dominantel'istruttoria Antitrust su: ora sarà più agevole la portabilità dei dati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l'istruttoria per presunto abuso di posizione ...Si ècon impegni l'istruttoria avviata dall'Antitrust super presunto abuso di posizione dominante. Lo annuncia l'Autorità in una nota nella quale sottolinea come ora per gli utenti sarà più ...... i mobili e gli oggetti infestati vengono posti dentro una struttura "a sacco ",da una zip ... Pubblicità Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Google, chiusa istruttoria Antitrust: più agevole portabilità dati Adnkronos

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Chiusa l'istruttoria Antitrust su Google: ora sarà più agevole la portabilità dei dati. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l’istruttoria per presu ...Ora per gli utenti sarà più facile trasferire ad altre piattaforme i propri dati presenti nell’ecosistema del gruppo americano ...