Golpisti in Niger | la Francia vuole liberare Bazoum

...occidentale) dove sono state imposte durissime sanzioni economiche ai- il divieto di viaggio, il congelamento dei beni, una "no flight zone" per tutti i voli commerciali da e per il, ......degli stati dell'Africa occidentale) hanno lanciato un ultimatum di una settimana ai, e ... Il vertice straordinario della Cedeao, di cui fa parte anche ilcon altri 14 paesi, si è tenuto ...... riuniti ad Abuja, in Nigeria, hanno lanciato un ultimatum di una settimana aiper il "pieno ritorno all'ordine costituzionale nella Repubblica del". Un messaggio che ha ricevuto il ...

Niger, la posta in gioco è altissima. Lo sanno bene a Parigi, a Bruxelles, come a Washington. L’Occidente, non solo la Francia, rischia di essere sfrattato dal Sahel.Il colpo di stato suscita il timore di una possibile alleanza tra la Russia e il Niger, un paese chiave con cui l’occidente ha stretto accordi per la lotta contro il terrorismo e le politiche per ferm ...