Golpe in Niger | leader Africa occidentale minacciano intervento militare

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Concessi sette giorni per reintegrare il presidente Mohamed Bazoum Idell’hanno minacciato un’azionecontro la giunta deldopo il colpo di stato di mercoledì scorso, concedendo sette giorni per reintegrare il presidente Mohamed Bazoum, che è tenuto prigioniero. Lo riporta la Bbc. In precedenza, la giunta aveva avvertito che avrebbe resistito a qualsiasi “piano di aggressione contro il” da parte di potenze regionali o occidentali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.