Golf | la riscossa italiana parte del Challenge Tour Diversi azzurri in lizza per un posto al Grand Final di Mallorca

(Di lunedì 31 luglio 2023) Se dai circuiti maggiori non arrivano squilli, la stagione 2023 delitaliano nelè alquanto florida. A 9 tornei daldi Maiorca glivantano già ben 5 successi, record storico per i nostri connazionali nel secondo circuito europeo per importanza. Due gli acuti di un ritrovato Matteo Manassero, capace di imporsi a fine maggio in quel di Copenhagen, e in avvio di giugno dinanzi al pubblico di casa a Vicenza. All’eterna promessa veneta hanno fatto da coro dapprima Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, entrambi a segno in Repubblica Ceca, poi Francesco Laporta con il successo nel German. Vittorie importanti e perentorie che proiettano gliai vertici del Road toRanking, classifica ...