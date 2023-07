Goglino Sisters | le sorelle tiktoker più famose dei social | Barbie | Netflix e la moda

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nome:Componenti: Giovanna, Francesca e ValentinaCittà: GenovaPiattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Influencer Chi sono leGli appassionati di TikTok avranno inevitabilmente sentito parlare delle, un trio diche si è reso popolare sia sulcinese che su Instagram con video divertenti e tanti momenti vissuti in famiglia nell’assoluta complicità e nella leggerezza. Ma chi sono lee come hanno raggiunto il successo? Lesono Giovanna, Francesca e Valentina, tredi Genova che sono sbarcate su TikTok durante il periodo della quarantena come è accaduto ad altri ...